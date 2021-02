UTAH NASTAVLJA DOMINIRATI, BOGDANOVIĆ SE ISPROMAŠIVAO U POBJEDI NAD CLIPPERSIMA: Zubac se mučio protiv najboljeg obrambenog centra

U sinoćnjem okršaju između Utah Jazza Bojana Bogdanovića i LA Clippersa Ivice Zubca slavila je momčad iz Salt Lake Cityja sa 114-94 upisavši devetu pobjedu zaredom.

Bojan Bogdanović nije imao sjajnu večer, u 23 minute na terenu pobjedi Utaha pridonio je s pet koševa uz šut iz igre 2/10 i za trice 0/3, priododavši tome po jedan skok, jednu asistenciju i jednu ukradenu loptu. Zubac je bio nešto bolji, ubacio je osam koševa za Clipperse (šut iz igre 4/6) uz deset skokova i dvije asistencije.

The Utah Jazz are 19-1 in their last 20 games 🔥 pic.twitter.com/JaswljB7am

— NBA Central (@TheNBACentral) February 16, 2021