Utah Jazz su u gostima dobili Orlando Magic s 124-109, a Bojan Bogdanović je imao 10 koševa (šut 2-8), tri skoka i dva asista za 28 minuta igre.

Donovan Mitchell je s 31 košem predvodio sedam igrača Utaha s dvoznamenkastim učinkom, a Jazzeri su ubilježili pobjedu nakon poraza kod Miamija prije dva dana. Utah je sada dobila 23 od zadnjih 26 utakmica i uvjerljivo vodi na ljestvici s 27 pobjeda i sedam poraza.

Nikola Vučević (34) i Evan Fournier (16) predvodili su Orlando.

According to @EliasSports the only players in NBA history with 10+ triple-doubles in their first season with a team are Hall of Famer Oscar Robertson (26 with 1960-61 Royals), Ben Simmons (12 with 2017-18 76ers) and now Russell Westbrook. pic.twitter.com/9alj67b8oR

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 28, 2021