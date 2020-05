UPRAVO SE TO OČEKUJE OD DRŽAVNIH SLUŽBI: Ovo je pobjednička situacija za sve u hrvatskom sportu; ‘To jednostavno nema cijenu’

Upravo se ovo u 2020 očekuje od državnih službi

Središnji državni ured za šport nedavno je po preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u sklopu preporuka za povratak treninzima svim klubovima u Hrvatskoj poslao način vođenja evidencija treninga radi naknadnog lakšeg epidemiološkog praćenja kontakata u slučaju pojave zaraze virusom SARS-CoV-2.

Kraj tisućama papira

Riječ je o tablicama izrađenima doslovno u Wordu koje bi klubovi trebali printati i njihovi treneri ispunjavali.

“Primjer treninga jedne rukometne ekipe od 14 igrača te tri člana stručnog stožera po trenutnim preporukama provodi se u grupama (minimalno 4, a optimalno 6 grupa po momčadi) i za svaku grupu potrebno je ispuniti dva papira u prilogu maila ili u nekoliko klikova spremiti digitalno traženi dokument (po potrebi inspekcije ili epidemiologa može se isprintati i ovjeriti). Ako rukometna ekipa trenira 5 puta tjedno to je samo za jednu selekciju unutar kluba sto papira mjesečno (5 grupa po treningu x 20 treninga mjesečno). Brojevi za sportske kolektive u zajednici vrlo brzo će prijeći u tisuće papira koje se trebaju ispisati, čuvati i prikazati nadležnima na upit”, priča Lorenzo Gašparić, direktor zagrebačke start up IT tvrtke “Fortis Labor” i nastavlja:

“Propisana pravila odnose se za suzbijanje širenja virusa i ako bi se unutar spomenute rukometne ekipe pojavila osoba sa simptomima netko bi morao pregledati velik broj papira i utvrditi primarne kontakte osoba što bi u papirnatom slučaju potrajalo. Ako se korona javi u više grupa ili više klubova moglo bi trajati danima te bi prijetilo ponovnom zatvaranju sportskih klubova”, kazat će Gašparić.

A zašto o tome razgovaramo s njime? Jer upravo njegova tvrtka napravila je ono što je u 2020. godini očekuje od državnih službi.

Kroz sustav aplikacije “SOM sport” s novcima koje su povukli iz EU fondova cijeli proces su digitalizirali i omogućili da se umjesto silne papirologije i registratora sve sve riješi u doslovno par klikova.

‘Naš sustav omogućuje vam da potrebne informacije budu dostupne u nekoliko klikova’

“Naš sustav omogućuje vam da potrebne informacije budu dostupne u nekoliko klikova. Mi smo i ranije razvijali opciju digitalne evidencije dolaska na treninge za trening grupe, a čim smo vidjeli ove smjernice naši informatičari su ih isprogramirali u par dana i sve se radi online, brzo i jednostavno”, priča Lorenzo Gašparić.

A ta opcija samo je jedna u nizu onih koje su namijenjene sportskim klubovima u aplikaciji “SOM sport”.

“Osim ovih prevencija širenja korone u sportu, naša aplikacija omogućuje lakšu komunikaciju kluba sa svojim sportašima, kao i roditeljima onih u omladinskom pogonu, jednostavniju i bržu naplatu članarina gdje se time više ne bave treneri koji su dosad morali utjeravati dugove i baviti se financijama, a ne sportom, ali i dodatnu transparentnost u trošenju javnog novca u sport”, priča nam Gašparić dok pokazuje aplikaciju.

Naime, “SOM sport” je osim za sportske klubove razvijan i za sportske zajednice gradova i općina u Hrvatskoj obzirom da se preko njih u klubove godišnje slijevaju milijuni novca iz proračuna.

“SOM sport je win – win situacija za sve dionike u sportu. Gradovi kroz njega dobivaju točnu sliku o broju sportaša u svojoj sredini sa svim demografskim pokazateljima, spol, dob, sport. Na temelju tih brojki mogu lakše i sigurnije raditi daljnje procjene i planove u sportu u gradu. Sportske zajednice dobivaju pak alat kroz koji lakše i jednostavnije u realnom vremenu vide koji je klub koliko opravdao namjenske novce isplaćene kroz natječaje. Više nema silne papirologije, fascikla i registratora koji dolaze krajem godine i kroz koje se teško snaći. Kroz ovaj sustav i klubovima je lakše i jednostavnije raditi sva ta pravdanja, a istodobno brže i jednostavnije naplaćuju članarine u klubovima i povećavaju naplatu. Roditelji su zadovoljni pak jer znaju da novac ide na račun, a ne nekome na ruke, a mogu i pratiti evidenciju treninga svoje djece”, priča Gašparić.

Sve već dokazano u praksi

Da sve ovo nije teorija, već dokazano u praksi, pokazuju i njihovi korisnici. “SOM sustav” instaliran je u gradovima Bjelovaru, Vodnjanu, Rovinju, Vrbovcu, Sisku, a u završnoj fazi pregovora su s još nekoliko gradova. Osim toga koriste i NK Kustošija, KK Rudeš, RK Zaprešić, Futsal Dinamo, NK Gajnice i drugi.

“To su možda imenom manji klubovi, ali su zapravo oni koji imaju velike omladinske pogone i kojima je ovime proces od deset i više dana smanjen na sat dva posla”, naglašava Gašparić.

Koliko taj sustav košta?

“Digitalizacija nema cijenu. Ona uvodi transparentnost, i time donosi uštede, a ne trošak. Obzirom da je cijeli sustav razvijan novcima iz EU fondova, njegova implementacija je besplatna, već se samo plaća najam licence sukladno broju korisnika i polaznika u sportu”, kazat će Gašparić na kraju.

Korona kriza pokazala je u Hrvatskoj da kad je hitna situacija se digitalizacija može brzo provesti, uvedene u e-propusnice, e-vjenčanja, a sada je očito vrijeme da vlasti iskoriste priliku i sportu. Mladi dečki iz Zagreba pokazali su put.