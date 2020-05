Posljednjih nekoliko dana fanovi su s uzbuđenjem pratili prepucavanje Jona Jonesa i Francisa Ngannoua. Vrhunac je bio kada su UFC-u dali do znanja da su se spremni obračunati, ali samo pod uvjetom da dobiju odgovarajuću financijsku ponudu. Jones je, međutim, sve fanove razočarao objavama na Twitteru:

“Trenutno pregovaram s UFC-om.”

“Nevjerojatno.”

“Prije ikakve rasprave o brojevima, UFC nije pokazao volju da me plati više za ‘super fight’ s Francisom, odnosno moj prelazak u tešku kategoriju. Rekli su da je tek moguća nešto bolja zarada od PPV-a.”

“Iskreno, ne. Ne u ovoj fazi moje karijere. Mogao bih se danas umiroviti. Već sam odradio svoj posao i dao sam ovoj kompaniji više od desetljeća zabave”, odgovorio je Jones na pitanje: “Nije li mu ostavština važnija od novca?”

“Bilo nam je zabavno, možda se vidimo za godinu ili dvije.”

“Možda se vratim kada budu spremni bolje poslovati…”

“Trebao sam se drugačije izraziti. Zapravo mislim da ti likovi rade sjajan posao, ali trenutno neke stvari nisu tamo gdje bih ja želio da budu.”

“Noć crvenih gaćica za polutešku kategoriju.”

Sve je to napisao sinoć, da bi se u petak ujutru opet javio.

“Imao sam nešto vremena za razmišljanje i sada sam puno manje emotivan. Samo sam tužan što UFC ne vidi moju vrijednost u borbi s najstrašnijim teškašem svijeta. Jan (Blachowicz), pretpostavljam da si ti sljedeći u redu”, dodao je Jones.

“Mislim da UFC nije želio organizirati ovu borbu s Jonom ili barem nisu htjeli za nju izdvojiti onoliko koliko vrijedi”, napisao je pak Ngannou na Twitteru.

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) May 22, 2020