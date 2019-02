UPOZNAJTE NAJVEĆU DINAMOVU PRIJETNJU: Njegova priča podsjeća na Modrićevu, a ne zovu ga bez razloga novim Cruyffom

Nakon što mu je velikan pokazao izazna vrata jer je premršav napravio je najbolji potez u životu

Manchester United, Real Madrid i PSG samo su neki od europskih velikana koji s velikim zanimanjem prate 19-godišnjeg ofanzivnog veznjaka Benfice Joao Felixa. Riječ je o igraču opsjednutom Ronaldu o čemu svjedoči njegova izjava kako bi htio igrati s njim u Juventusu.

Ovog igrača, koji će idućeg mjeseca u osmini finala Europske liga zaigrati protiv Dinama, bivši je klupski potpredsjednik Rui Gomes da Silva, nazvao novim Benficinim wunderkindom.

Felix je ove sezone promoviran u prvu momčad. I briljira od tada. U ukupno 26 nastupa u svim natjecanjima uspio je zabiti devet golova i namjestiti još šest.

Briljirao protiv Sportinga

Posebno se iskazao u nedavnom portugalskom derbiju sa Sportigom kada je hladno zabio pored vratara Renana Ribeira. Na toj utakmici bio je i Ronaldo, koji je također bio impresioniran novom portugalskom senzacijom.

Statističari su poslije te utakmice usporedili učinak ovog dvojca u prvih 1000 minuta seniorske karijere, s obzirom na to da ih je Felix tek prešao.

Ronaldo je u tom razdoblju zabio tri gola i upisao jednu asistenciju, dok ih je Felix u tom periodu zabio osam uz tri asistencije. Bolji je i od Neymara (četiri gola i dvije asistencije) i Kyliana Mbappea (četiri gola i šest asistencija), a samo je Liionel Messi bolje od njega započeo seniorsku karijeru (13 golova i osam asistencija).

Slično poput Modrića i Hajduka

Felixa je s osam godina Porto doveo u svoj omladinski pogon. Počeci su mu bili teški jer je bio mršavo dijete pa je klub odlučio ograničiti njegovo vrijeme u igri da bi potom zaključili da nije fizički dovoljno jak za najvišu razinu.

Hajduk ga proglasio neperspektivnim i slabašnim za nogometaša

Nakon sedam godina 2014. Porto mu je pokazao izlazna vrata što je na koncu ispala ogromna pogreška. Poslije toga stigao je u Benficu i tamo je počeo njegov strelovit uspon. Postao je najmlađi igrač koji je ikada zaigrao i zabio u portugalskoj drugoj ligi dok je nastupao za B momčad.

Lani se pak nije našao na popisu U19 reprezentacije koja je tada osvojila Euro jer je htio odraditi pripreme s Benficom, a klub ga je zbog toga nagradio debijem protiv Boaviste 18. kolovoza.

Tjedan dana potom dobio je priliku i protiv PAOK-a u play-offu Lige prvaka, a potom je s klupe ušao u igru protiv Sportinga te je zabio u 86. minuti za izjednačenje.

Nakon što je u siječnju došlo do promjene na klupi te je umjesto Ruija Vitoria stigao Bruno Lage, koji ga je vodio u B momčadi, zabetonirao je mjesto u prvih 11. Postao je ključni igrač u sustavu 4-4-2, a zajedno s Harisom Seferovićom tvori ubojiti tandem.

Od tada je zabio sedam golova u svim natjecnjima. Felixa sada brojni stručnjaci uspoređuju s legendarnim desetkama Ruijem Costom i Zinedineom Zidaneom, zbog kreativnosti i sposobnosti diktiranja tempa igre. Neki misle da je sličniji Johanu Cruyffu i Bernardu Silvi jer uživa u slobodi na travnjaku dok uz to za svoju dob odlično razumije igru.

Kaka pa Neymar

Posjeduje sve što karakteristike modernog veznjaka. Sjajan je u završnici s obje noge i glavom, ima ogroman utjecaj na suigrače i čini ih boljim, a i sposoban je sam riješiti utakmicu. Što se tiče uzora, dok je bio mlađi obožavao je Kaku, a sad uživa u Neymarovoj igri.

Zbog svega toga nije čudo da ga traži pola Europe, Benfica ga ne namjerava pustiti za ispod 120 milijuna eura.

“Volio bih igrati s Cristianom Ronaldom jer je on najbolji. On mi idol, svjetska ikona i primjer svakome. Igrajući kraj njega sigurno bih još više napredovao. On uvijek želi biti bolji. On mi je inspiracija”, rekao je jednom prilikom za Tuttopsort. Sada je na redu Juve.