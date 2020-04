On im je najveća želja u idućem prijelaznom roku

Manchester United jedan je od klubova koji će za razliku od većine s dosta manje problema proći kroz krizu. Godinama su pri vrhu ili samom vrhu najbogatijih sportskih klubova i zbog toga će oni ovog ljeta moći prištiti dolazak nekog pojačanje. Izvršni direktor Ed Woodward najavio je da sigurno neće trošiti kao ranije, ali čini se da će sve napraviti da treneru Ole Gunnaru Solskjaeru ispuni najveći želju, a to je Jadon Sancho.

Briljira u Njemačkoj

Engleski reprezentativac briljirao u Borussiji Dortmund i privukao je ogromnu pozornost velikana, no on sanja o Premier ligi i kako stvari stoje najbliže je Old Traffordu. Mirror piše da mu je United ponudio kultnu sedmicu, broj koji su proslavili igrači poput Erica Cantone, Davida Beckhama i Cristiana Ronalda, ali se od odlaska Portugalca on pokazao ukletim.

Problem bi za United mogla predstavljati ogromna odšteta. Dortmund raži 100 milijuna funti i ne namjeravaju pristati na manje. United bi taj iznos mogao prikupiti prodajom Paula Pogbe, ali i još nekih igrača koji su na izlaznim vratima Poput Smallinga, Jonesa, Lingarda i još nekih koji su izgubili povjerenje trenera.