UNITED POSLUŠAO MOURINHOV SAVJET: Hajduk mu je dao otkaz, a sada bi mogao dobiti važnu poziciju u engleskom velikanu

Lani je otišao iz Splita, a od tada mu je karijera krenula uzlaznom putanjom

“Portugalac Mário Branco novi je sportski direktor Hajduka. Novi sportski direktor Bijelih rođen je 6. studenog 1975. godine u Portu. U svojoj dosadašnjoj karijeri bio je sportski direktor Leixoesa, generalni direktor rumunjske Astre te sportski direktor portugalskog prvoligaša Estorila”, pisalo je na službenoj stranici Hajduka 2. lipnja 2016.. Zasjeo je Portugalac na užareni stolac nakon što je novim predsjednikom postao Ivan kos.

Međutim, dvije godine kasnije napustio je klub zajedno s Kosom, da bi malo potom preuzeo tu funkciju u grčkom PAOK-u.

Čovjek koji tako nije bio dobar Hajduku prešao je u redove grčkog velikana, a kako se čini malo je nedostajalo da prijeđe na Old Trafford,

Preporodio PAOK

Naime, The Sun je objavio kako je Jose Mourinho prije nego što je dobio otkaz savjetovao izvršnom direktor Edu Woodwardu da dovedu njegovog sunarodnjaka u klub. Iako ga tada nisu poslušali, lako bi se moglo to dogoditi sada.

Portugalc je ove sezone napravio čuda u Grčkoj i pomogao klubu da poslije 34 godine suše postanu prvaci. Tek je tamo godinu dana u uspio je preporoditi klub. U Manchester Uniteda navodno razmišljaju da poslušaju savjet bivšeg trenera. Branco sigurno ne bi odbio priliku raditi za engleskog velikana.

“Mario je pokazao da ima sve što je potrebno za rad u samom vrhu. PAOK je preporodio i postao je opet moćan europski klub zahvljujći njemu. Izazov poput Manchester Uniteda mu je jedinstvena prilika u životu i nada se da će ljudi u klubu poslušati Mourinhov savjet”, navodno je rekla za The Sun neimenovana osoba bliska Brancu.

Poznati dnevni list ističe da je ovaj 43-godišnjak u Grčku došao iz Hajduka, te da je ranije radio u Španjolskoj, Portugalu i Rumunjskoj.