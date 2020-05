UMRO NAJUSPJEŠNIJI TRENER U POVIJESTI NFL-A: ‘Jedan je od rijetkih koji su veličinu iskazali u svakom aspektu života’

Sa 328 pobjeda Shula je i dalje trener s najviše pobjeda u povijesti NFL-a, 10 više od drugog Georgea Halasa, dok je na trećem mjestu aktualni trener New England Patriotsa Bill Belichick sa 273 pobjede

Jedan od najboljih trenera u povijesti američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) Don Shula preminuo je u ponedjeljak u dobi od 90 godina, objavila je momčad Miami Dolphinsa koju je vodio čak 25 godina i skojom je osvojio dva naslova prvaka.

“Trener Shula je bio jedan od rijetkih ljudi koji su iskazivali pravu veličinu u svakom aspektu svog života. Nedostajat će mnogima, ali njegova ostavština će ostati”, izjavio je izvršni direktor Dolphinsa Tom Garfinkel.

LEGENDARNA KERROVA PRIČA O MLADOM KUKOČU PONOVO KRUŽI INTERNETOM: ‘Pitao sam ga misli li stvarno to učiniti’

Najveći ikad

Shula je vodio Dolphinse od 1970. do 1995. godine te je s momčadi iz Miamija osvojio “Super Bowl” 1973. i 1974. godine. U sezoni 1972/73. Shula i Dolphinsi su ostvarili jedinu savršenu sezonu u povijesti pobijedvivši u svim utakmicama kako u ligaškom dijelu sezone (14-0) tako i u doigravanju (3-0).

Uz dva naslova prvaka, Shula je vodio Dolphinse do još tri nastupa u “Super Bowlu”, 1972. je izgubio od Dallas Cowboysa, 1983. od Washington Redskinsa, a 1985. od San Francisco 49-ersa. Prije Dolphinsa je od 1963. do 1969. vodio Baltimore Coltse s kojima je 1969. izgubio “Super Bowl” od New York Jetsa.

Sa 328 pobjeda Shula je i dalje trener s najviše pobjeda u povijesti NFL-a, 10 više od drugog Georgea Halasa, dok je na trećem mjestu aktualni trener New England Patriotsa Bill Belichick sa 273 pobjede.