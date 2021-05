UMRO LEGENDARNI OLIMPIJAC I SVJETSKI REKORDER: Najviše ga se pamti po gesti koja je obišla svijet

Bivši svjetski rekorder i osvajač dvije zlatne medalje na Olimpijskim igrama 1968. godine, te borac za ljudska prava Amerikanac Lee Evans (74) umro je od posljedica moždanog udara u Lagosu u Nigeriji.

Američka atletska federacija (USTAF) u svom priopćenju nije navela uzrok njegove smrti, ali su američki mediji prenijeli kako je Evans prošlog tjedna prebačen u bolnicu u Lagosu nakon moždanog udara, a u srijedu je umro.

Novine The Mercury News iz San Josea u Kaliforniji, gdje je Evans odrastao, pišu kako je Evans u Lagosu bio trener na tamošnjoj sportskoj akademiji.

Lee Evans has passed at 74. Now think about how young he was 53 years ago when he took the medal stand in a black beret and challenged racism at the Olympics…. right after setting a world record. Olympic athletes today considering protest in Tokyo stand on a legacy of courage. pic.twitter.com/GtBEVZ4b9v

— Dave Zirin (@EdgeofSports) May 19, 2021