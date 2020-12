UMRO LEGENDARNI FRANCUSKI TRENER GERARD HOULLIER: ‘Bio je jedan od najpametnijih, najtoplijih i najljepših ljudi u nogometu’

Bivši trener Liverpoola Gerard Houllier preminuo je u noći s nedjelje na ponedjeljak u 74. godini života. Preminuo je tri tjedna nakon operacije aneurizme.

Čuveni francuski stručnjak tijekom karijere vodio je osim Liverpoola PSG, Lyon, Lens, Aston Villu, a sjedio je i na klupi francuske reprezentacije.

Najveći klupski uspjeh doživio je na klupi Liverpoola s kojim je 2001. osvojio FA kup, Liga kup, engleski Superkup, Kup Uefa i Uefin Superkup.

Među prvima koji se javno oprostio od njega je legendarni Gary Lineker.

“Bio je jedan od najpametnijih, najtoplijih i najljepših ljudi u nogometu”, poručio je.

Oh no! Gerard Houllier has passed away. One of football’s smartest, warmest and loveliest people. #RIPGerard

— Gary Lineker (@GaryLineker) December 14, 2020