UMRO BIVŠI TRENER MANCHESTER UNITEDA: Klub objavio tužnu vijest; ‘Pamtit ćemo ga i po onome što je napravio 1977.’

Bivši trener Manchester Uniteda i izbornik Škotske Tommy Docherty, popularno zvan ‘The Doc’, preminuo je nakon duge bolesti u 92. godini, objavila je u četvrtak njegova obitelj.

“Duboko smo tužni zbog smrti Tommyja Dochertyja, koji nas je 1977. odveo do trofeja FA kupa uzbudljivom, napadačkom momčadi u najboljim tradicijama Manchester Uniteda”, objavio je slavni klub na Twitteru.

Docherty je bio na Old Traffordu od 1972. do 1977. godine, kada je osvojio FA kup pobjedom nad Liverpoolom (2-1) koje je tada vodio Bob Paisley.

