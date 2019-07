‘UMJETNOST JE OD NEPRIJATELJA STVORITI PRIJATELJA’: Vučićeva izjava o suradnji Đokovića i Ivaniševića odjeknula regijom

Đoković je ove godine izraziti favorit za osvajanje prestižnog turnira, a u tome će mu pomagati hrvatska legenda

Dolazak Gorana Ivaniševića u stručni stožer prvog svjetskog reketa Novaka Đokovića prokomentirao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako javlja Kurir smatra da je dobro što Đoković ima dobre odnose s hrvatskom legendom. Novinare je zanimalo i njegovi mišljenje o onome što je Ivanišević ranije govorio o Srbima.

Kazao je kako je njemu samom zbog osobnog i zbog iskustva svoje obitelji i načina odgoja uvijek lakše loše govoriti o Hrvatima. Istaknuo je kako ne samo da kao predsjednik države mora dobro govoriti o Hrvatima i o odnosima dva naroda, već je to, istaknuo je, i potrebno.

Moraju surađivati

“Dobro je za našu zemlju da Novak Đoković ima dobre odnose s Ivaniševićem i da se nadvladaju sukobi od ranije”, kazao je i dodao kako će dva naroda morati raditi zajedno ako žele opstati bez obzira na sve što se događalo u Prvom i Drugom svjetskom ratu i 90-ih.

“Đoković je hrabar, mlad momak koji gradi mostove umjesto da ih ruši i ne vidim u tom problem”, izjavio je i dodao kako je moguće izvući milijun izjava od ranije i da to nije razlog da se ne razgovara i ne grade dobri odnosi.

“Umjetnost je kada od nekadašnjih neprijatelja ili protivnika napravite prijatelje ili one koji vam više nisu protivnici. To je posao političara, a još bolje je ako to netko drugi napravi, na nekom drugom planu”, završio je.