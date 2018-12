UGLEDNICI ODABRALI NAJBOLJE: Hrvatski zet naslijedio Sandra Sukna, Lončar u idealnoj momčadi svijeta

Luka Lončar drugu godinu zaredom u najboljoj sedmorki.

U netom završenom izboru svjetskog portala Total Waterpolo, za najboljeg igrača u protekloj sezoni izabran je španjolski reprezentativac Felipe Perrone.

Brazilac sa španjolskom putovnicom oženjen Hrvaticom i bivši igrač VK Jug CO, vodio je Barcelonetu do bronce u Ligi Prvaka i reprezentaciju do finala na Europskom prvenstvu u Barceloni. Izvrsnu godinu sad završava sa najvišim mogućim individualnim priznanjem u svijetu vaterpola – nagradom Total Player 2018, te nasljeđuje našeg Sandra Sukna koji je cijelu sezonu propusti zbog operacije srce.

Bitka s Prlainovićem

Važnost Total Player izbora leži u činjenici da pobjednike bira žiri sastavljen od 40 najcjenjenijih sportskih trenera, 9 nacionalnih vaterpolskih portala, te glasovi najvijača. Perrone je do priznanja došao u uzbudljivom nadmetanju sa srpskim reprezentactivcem Andrijom Prlainovićem koji je i ove godine završio na drugom mjestu sa 3 boda manje (75-72).

U ženkoj konkurenciji, najboljom igračicom svijeta proglašena je Ruskinja Ekaterina Prokofyeva koja je titulu osvojila ispred Nizozemke Catharina van der Sloot i Mađarice Rite Keszthelyi.

Momčad i ekipa sezone

Izabrane su i najbolje momčadi svijeta – Total Seven 2018. Naš Luka Lončar je nastavio sa prošlogodišnjom formom i u izboru struke i navijače je ponovno izabran za najboljeg centra na svijetu. U idealnoj momčadi su se Lončaru pridružili i Grk Ioannis Fountoulis, Crnogorac Aleksandar Ivović, srpski reprezentativci Andrija Prlainović i Dušan Mandić, španjolski vratar Dani Lopez Pinedo, te laureat Felipe Perrone.

Najbolju žensku momčad čine Španjolke Beatriz Ortiz i Maica García Godoy, Amerikanka Ashleigh Johnson, Nizozemke Maud Megens i Catharina van der Sloot, Mađarica Rita Keszthelyi i Ruskinja Ekaterina Prokofyeva.

“Struka i vaterpolska javnost su prepoznali izniman učinak Felipea Perronea, koji je svoju neospornu kvalitetu nadopunio i iznimnim leaderskim sposobnosti i na taj način učino CNA Barcelonetu jednim od najmodernijih vaterpolskih kolektiva, a Španjolsku vodio do dugo iščekivanog finala na velikom natjecanju.” zaključuje Total Waterpolo.