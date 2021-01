UGLEDNI STRUČNJAK POTVRDIO ONO O ČEMU SE TJEDNIMA PIŠE: Modriću stigle sjajne vijesti, ‘Igrači poput njega ovaj sport čine boljim’

Dogovor o produljenju ugovora vrlo je blizu. Dogovoreni su zadnji detalji i uskoro će sve biti potpisano. Modrić ostaje. Tom je rečenicom poznati talijanski stručnjak za transfere, Fabrizio Romano, gotovo potvrdio on o čemu se nagađa već neko vrijeme.

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije potvrdio prije desetak dana kako razgovor s Real Madridom oko produženja ugovora koji istječe 30. lipnja “ide u dobrom smjeru”.

“Razgovaram s klubom i sve ide u dobrom smjeru. Zadovoljan sam kako se razvijaju stvari, no ne mogu reći više”, izjavio je veznjak.

The agreement for the renewal of the contract Luka Modric is ‘imminent’, last details have been sorted out with Real Madrid and soon it’ll be time to sign. Modric is staying. ⚪️🇭🇷 #Real

