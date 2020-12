Ponajbolji nogometaš na svijetu Lionel Messi ovoga je ljeta htio otići iz Barcelone, kada je pokušao aktivirati klauzulu u svojem ugovoru koja mu dozvoljava da napusti klub bez odštete.

Međutim, Barcelona, koju je podržalo i vodstvo La Lige, tvrdi da je klauzula istekla u lipnju i da ugovor važi do 2021. godine, osim ako drugi klub ne plati njegovu otkupnu klauzulu za koju se nagađa kako iznosi čak 700 milijuna eura. Messi je naposlijetku odlučio ostati u klubu jer nije htio ići na sud s Barcelonom, ali čini se da je jako nesretan na Camp Nou.

Messiju ugovor s Barcom istječe na kraju ove sezone i već dugo traju nagađanja za koji će klub potpisati nakon odlaska iz Katalonije.

PSG or Manchester City?

If you were Lionel Messi, where would you go? 🤔 pic.twitter.com/g6af2Q1yCc

— Goal (@goal) December 3, 2020