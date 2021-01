UGLEDNI LIST POTVRDIO VELIKU VIJEST, MANDŽUKIĆ USKORO POSTAJE ČLAN VELIKANA? Hrvat rekao što želi, evo što mu slavni klub nudi

Bivši napadač hrvatske reprezentacije Mario Mandžukić (34) bez kluba je od ljeta 2020. godine, kada je raskinuo ugovor s katarskim Al-Duhailom.

Odmah nakon što je postao slobodan igrač, javili su mu se brojni europski klubovi koji su ga pokušali dovesti u svoje redove. Za njega bili zainteresirani turski velikani Galatasaray i Bešiktaš, Milan, Celta, Fiorentina i cijeli niz klubova. Pa čak i jedan od najpoznatijih brazilskih klubova Vasco da Gama.

Nedavno se u turskim medijima pojavila vijest da je Mandža ponovno na meti Bešiktaša koji je drugi put krenuo po njega, ali prema posljenjim informacijama čini se da neće biti ništa ood tog transfera.

U četvrtak se u talijanskim medijima pojavila vijest da Mandžukić pregovara s nogometnim velikanom iz te zemlje, slavnim Milanom.

It is not excluded to use both Zlatan Ibrahimovic and Mario Mandzukic at the same time in the pitch. The latest… https://t.co/aVIk0i1k8S

Milanovi direktori Paolo Maldini i Frederic Masara navodno su već razgovarali s Mandžukićevim menadžerom Giovannijem Branchinije, a izvori iz Italije dodaju da je Maldini navodno već razgovarao s “Madžom.

U četvrtak poslijepodne ugledni talijanski list Corriere della Sera potvrdio je da su pregovori u tijeku i javlja da se pregovara oko šestomjesečnog ugovora, s opcijom produženja na još godinu na kraju sezone.

Također, Corriere javlja da je Mandžukić zainteresiran za transfer u redove Rossonera.

Former #Juventus striker Mario Mandzukic has reportedly given the go ahead for a move to #ACMilan, do you think he's the right signing for the Rossoneri?https://t.co/YrA0kUMIXH#SerieA #SerieATIM #Rossoneri #Mandzukic

