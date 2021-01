L’Equipe, francuski sportski list i jedna od najuglednijih sportskih novina na svijetu objavila je svoju idealnu momčad 2020. godine.

Najzanimljivija je činjenica na njihovom izboru ta što u najboljoj momčadi nije bilo mjesta za zvijezdu Barcelone Lionela Messija, po mnogima najboljeg nogometaša današnjice.

No, zato se u najboljoj momčadi nalazi Portugalac Cristiano Ronaldo, najveća zvijezda talijanskog prvaka Juventusa.

Svoje mjesto u najboljih 11 našlo je čak pet nogometaša osvajača Bundeslige i Lige prvaka, Bayern Munchena. To su Manuel Neuer na vratima, Alphonso Davies na lijevom boku te Kimmich i Alcantara u veznom redu.

Osim njih u idealnoj momčadi su Realov kapetan Sergio Ramos i Liverpoolov Virgil van Dijk, a na desnom boku je još jedan igrač iz Redsa, Trent Alexander Arnold.

Only one @LaLigaEN player made it into L'Equipe's Best XI of 2020 👑https://t.co/AZePsl2JR9 pic.twitter.com/AYjaUhK7Yv

— MARCA in English (@MARCAinENGLISH) January 4, 2021