Španjolski prvak Real Madrid u srijedu je pobijedio Borussiju Moenchengladbach (2:0) u dramatičnom raspletu skupine B nogometne Lige prvaka i izborio plasman u osminu finala.

[VIDEO] MODRIĆ BRILJIRAO U KLJUČNOJ UTAKMICI U LIGI PRVAKA: Prvo je zatresao stativu, a ubrzo nakon toga poništena mu je prava golčina

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (35) počeo je utakmicu u sastavu Reala i pružio još jednu sjajnu predstavu dirgiravši igrom Kraljevskog kluba. U 39. minuti je pogodio vratnicu, a tri minute kasnije je zabio i pogodak, ali ga je sudac poništio zbog zaleđu na početku akcije.

DRUŠTVENE MREŽE EKSPLODIRALE ZBOG MODRIĆA: ‘Ovo što on radi nije normalno, jednostavno ne postoji objašnjenje’

Nakon utakmice dobio je pregršt pohvala navijača na društvenim mrežama i španjolskih sportskih medija koji su ga proglasili najboljim igračem u ekipi Zinedinea Zidanea.

“Utakmica je donijela samo dobre stvari za Real, s izvrsnom vrhunskim momčadskim nastupom i idividualnim predstavama koja podsjećaju na druga vremena. Činilo se da je Modrić, najbolji igrač Real Madrida ove sezone, imao 25 godina i bio na razini na razini Zlatne lopte. Lucas Vázquez je jedan od najboljih krilnih napadača. Benzema je bio ubojit, a Rodrygo nastavlja rasti, posebno u Ligi prvaka”, piše španjolski list Marca.

U nastavku Španjolci izdvajaju da se trener Zidane spasio u ovoj utakmici, nakon što je bio izložen žestokim kritikama, te da je Modrić odigrao utakmicu za pamćenje i da je zaslužio da mu Real produži ugovor koji istječe na kraju ove sezone.

See you next round! 😉 #HalaMadrid pic.twitter.com/BDomu0guaN

— Luka Modrić (@lukamodric10) December 9, 2020