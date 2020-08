UFC ZVIJEZDA ŽESTOKO UDARILA PO LEBRONU I POBUNI: Njegove riječi odjeknule Amerikom; ‘Bavite se dječjom igrom. Postanite policajci’

Covington nema dobro mišljenje o nizu prosvjeda i bojkota u NBA ligi

I dok su Milwaukee Bucksi napravili povijesni potez odlučivši bojkotirati igranje pete utakmice prvog kruga doigravanja protiv Orlando Magica u Lake Buena Visti u Orlandu na Floridi, u znak potpore Jacobu Blakeu, kojega su policajci u nedjelju u Wisconsinu ustrijelili sedam puta i tako ga ostavili paraliziranog od struka naniže, a što je izazvalo lančanu reakciju i u ostalim američkim sportskim organizacijama, jedna je UFC zvijezda odlučila da ne stane i ne bude pobornik, odnosno da ne podrži revolt i proteste diljem Amerike.

Oh wow, you postponed your games?! Wanna prove you’re really about change? Quit your multi million dollar jobs and soft privileged lives playing a kids game, take a massive pay cut and perform the toughest job in America. Become cops!!!! @NBA @MLB @KingJames — Colby Covington (@ColbyCovMMA) August 27, 2020

JORDAN SPASIO NBA SEZONU NAKON BOJKOTA IGRAČA: ‘Bio je savršena osoba za ovakvu ulogu’

Colby Covington žestoki zagovornik Donalda Trumpa

Naime, Colby Covington, jedan od najboljih UFC-ovih boraca i nedavni privremeni prvak u welter kategoriji poznat je kao žestoki zagovornik američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Još od prije se pamte njegove riječi kad je kazao kako će pojas, čim ga osvoji, odnijetipredsjedniku SAD-a Donaldu Trumpu u bijelu kuću i to je učinio.

Kao Trumpov pobornik, Covington nema dobro mišljenje o nizu prosvjeda i bojkota u NBA ligi koja želi ukazati na probleme rasizma u policiji.

Pa je tako na svojem Twitter profilu napisao:

“Vau, odgodili ste utakmice? Želite dokazati da ste zaista za promjene u zemlji? Napustite svoje multimilijunske poslove i mekane živote s povlasticama u kojima se bavite dječjom igrom. Prihvatite mnogo manju plaću i prihvatite najteži posao u Americi – postanite policajci!”, te ja na status tagirao NBA, MLB (profesionalnu bejzbol ligu) i najboljeg košarkaša svijeta LeBrona Jamesa.

Bojkot u NBA-u i ostalim američkim profesionalnim ligama

Podsjetimo, vodstvo košarkaške NBA lige odgodilo je u noći sa srijede na četvrtak po hrvatskom vremenu tri utakmice doigravanja ‘pod balonom’ u Orlandu, Houston Rockets – Oklahoma City Thunder, te LA Lakers – Portland Trail Blazers, ali kada se neslužbeno pročulo da su i oni spremni za bojkot, vodstvo NBA lige odlučilo se za njihovu odgodu.

"Despite the overwhelming plea for change, there has been no action, so our focus today cannot be on basketball." Sterling Brown and George Hill read a prepared statement from the Milwaukee Bucks players. (via @malika_andrews)pic.twitter.com/9rsHeWoKKx — SportsCenter (@SportsCenter) August 26, 2020

Jacoba Blakea su u nedjelju u gradu Kenosha u saveznoj državi Wisconsin, iz koje dolazi momčad Milwaukee Bucksa, policajci prilikom pokušaja privođenja vatrenim oružjem sedam puta pogodili u leđa.

U priopćenju ministarstva pravosuđa te savezne države na sjeveru SAD-a, navodi se da je policija stigla na mjesto događaja u Kenoshi nakon telefonskog poziva žene koja je rekla da je kod nje “prijatelj koji ondje ne bi smio biti”…

Američki sportski svijet kompletno je stao nakon poteza Bucksa. Ugledni dnevni list New York Times javlja kako je potez Milwaukee Bucksa izazvao reakciju i u ostalim američkim nacionalnim ligama. WNBA također je bojkotirala utakmice, kao i profesionalna bejzbol MLB liga i MLS nogometna organizacija…

The NBA, WNBA, and MLB did not play games as scheduled today because players chose to strike. This was the NHL's response.. pic.twitter.com/aDGoYZyiJt — Shayna (@hayyyshayyy) August 27, 2020

Tamošnji mediji pišu kako su se igrači traumatizirani nemilim zbivanjima okupili u Orlandu da bi porazgovarali o mogućem bojkotu, a navodno su ih podržali predsjednik sindikata igrača Chris Paul i njegov zamjenik Andre Iguodala. Šuškalo se kako su neke od momčadi koje razmišljaju o povlačenju takvog poteza Toronto Raptorsi i Boston Celticsi, a Milwaukee je prvi odlučio djelovati i donio odluku koja će definitivno biti zapisana u NBA povijesti.

Pobuna igrača

Prema riječima reportera Athletica, Shamsa Charanije, na sastanku igrača koji je prethodio ovoj odluci bilo je iznimno vruće, padale su teške riječi, a Clippersi i Lakersi su glasali da se prekine cijela sezona.

Pobuna igrača je išla do te mjere da se tražilo prekidanje lige, u čemu su najglasniji bili igrači LA Lakersa i LA Clippersa. Međutim, nakon sastanka predstavnika igrača i vlasnika klubova odlučeno je da se natjecanje u “balonu” u Orlandu nastavi…

Najglasniji je bio najbolji košarkaš današnjice LeBron James koji je iz protesta, navode američki mediji, naprasno otišao s tog sastanka, a odmah iza njega su iz sobe izašli svi predstavnici Clippersa i Lakersa…

“Ostatak sezone je itekako upitan”, rekao je Charania. Upravo od prekida sezone strahuju svi, jer se puno toga uložilo kako bi se pobijedila koronavirus i nekako, pod balonom, sezona završila. Iako, ovo što se trenutno događa u Americi nadilazi sport i normalne okvire, to je iznad sporta, borba i ustanak za viši cilj… LeBron je nešto prije tog sastanka na Twitteru napisao:

LeBron James: ‘Je*eš ovo čovječe. Tražimo promjene, dosta nam je’

FUCK THIS MAN!!!! WE DEMAND CHANGE. SICK OF IT — LeBron James (@KingJames) August 26, 2020

“Je*eš ovo čovječe. Tražimo promjene, dosta nam je”.

The NBA players' meeting reportedly ended "ugly" with uncertainty about what will happen Thursday, per @davidaldridgedc LeBron James said he wants owners to be more involved and take action before leaving meeting with Lakers and Clippers players, per @ShamsCharania pic.twitter.com/uWJJdeP6do — Bleacher Report (@BleacherReport) August 27, 2020

No, nakon novog dugotrajnog sastanka je odlučeno kako će se playoff ipak nastaviti. Datum nastavka NBA lige i raspored još uvijek nije poznat, no Wojnarowski kaže da bi se već u petak moglo ponovo igrati.

Donald Trump nakon toga je ipak prozvao najjaču košarkašku ligu na svijetu za politikantstvo.

“Nadamo se kako će se natjecanje nastaviti u petak ili subotu”, izjavio je izvršni dopredsjednik NBA lige Mike Bass.

TRUMP: The NBA Has ‘Become a Political Organization, Not a Good Thing for Sports or the Country’ https://t.co/A1RkIgbcbX — Sean Hannity (@seanhannity) August 27, 2020

Trump, koji je u četvrtak i službeno postao republikanski kandidat na ovogodišnjim izborima, prozvao ligu u kojoj je velika većina igrača tamnoputa da postaje politička organizacija.

Michael Jordan najzaslužniji za nastavak NBA lige

“Oni su se počeli ponašati kao politička organizacija, a to nije dobra stvar”, izjavio je Trump. Američki mediji pišu kako je legendarni košarkaš Michael Jordan najzaslužniji za nastavak NBA lige, koje je bila prekinuta zbog bojkota igrača zbog rasne nejednakosti.

Kako prenose mediji u SAD, ključni posrednik u dogovoru između igrača i vlasnika klubova bio je legendarni košarkaš Chicago Bullsa, sada vlasnik Charlotte Hornetsa.

Jedan od najboljih košarkaša svih vremena prvo je kontaktirao predsjednika Udruženja igrača NBA lige Chrisa Paula, a potom i zvijezdu Houston Rocketsa Russella Westbrooka. Nakon toga je sudjelovao na sastanku s ostalim vlasnicima klubova inzistiravši da saslušaju svoje igrače i postignu dogovor.

“Jordan je bio savršena osoba za ovakvu ulogu”, rekao je za ESPN jedan neimenovani NBA dužnosnik.

“Bio je vrhunski košarkaš, a sada je vlasnik kluba. Ima ogroman kredibilitet i kod košarkaša i kod vlasnika,” dodao je.