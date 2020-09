‘Ne ovi probuđeni sportaši kao što je kukavica bez kičme LeBron James, bljuje mi se od takvih’

UFC zvijezda i štovatelj američkog predsjednika Donalda Trumpa, borac koji drži privremeni pojas u velter diviziji Colby Covington (32), popljuvala je jutros po hrvatskom vremenu najboljeg košarkaša današnjice, megazvijezdu LeBrona Jamesa. James i bezbroj drugih profesionalnih sportaša diljem sportskog svijeta u SAD-u, posljednjih su mjeseci pokretali socijalnu i rasnu pravdu, često klečeći za vrijeme državne himne u znak protesta ili održavajući druge demonstracije i prosvjede diljem zemlje.

Dont worry I'll take out the racist scumbag, December. Let's see if @ColbyCovMMA joins the "I won't fight Leon club" and goes running like the rest of them.@ufc @UFCEurope — Leon 'Rocky' Edwards (@Leon_edwardsmma) September 20, 2020

Ponašanje poput predizborne kampanje za Trumpa

“Dame i gospodo, tiha većina će uskoro postati glasna. Ako mislite da je moja pobjeda bila gaženje, pričekajte do 3. studenog kada će Donald Trump razbiti uspavanog Joea (Joe Biden) na izborima. Hvala ljudima u zdravstvu i u vojsci, ova pobjeda je za vas, bez vas nismo sigurni, vi nam pružate sigurnost. Ne ovi probuđeni sportaši kao što je kukavica bez kičme LeBron James, bljuje mi se od takvih sportaša”, rekao je Covington, koji je primio čestitke od Trumpa osobno koji ga je nazvao za vrijeme gostovanja na ESPN-u, te je razgovor pustio na spikerfon na mobu.

Ugledni američki Yahoo piše kako je Covingtonovo ponašanje izgledalo kao predizborna kampanja za Trumpa. MMA borac je u svom obraćanju američkim medijima i cjelokupnoj UFC javnosti nakon nastupa na UFC Fight Night 178 priredbi noćas u Las Vegasu po našem vremenu, na kojoj je u glavnoj borbi pobijedio Tyrona Woodleyja, bio poprilično nabrijan…

‘Kad se Trump dočepa uspavanog Joea’

“Dame i gospodo, tiha većina je spremna da napravi i malo buke”, rekao je to Covington noseći na svom lijevom ramenu američku zastavu.

“Ako ste mislili da je to bilo prebijanje, pričekajte onda 3. studenog kad se Donald Trump dočepa uspavanog Joea. To će biti opako”.

Covington je vrlo otvoren oko svoje podrške Trumpu. Upoznao je predsjednika u Bijeloj kući, pa čak su se i Trumpovi sinovi, Eric i Don Jr., prošle godine pojavili na njegovom meču. Još od prije se pamte njegove riječi kad je kazao kako će pojas, čim ga osvoji, odnijeti predsjedniku u Bijelu kuću i to je učinio…

Kao Trumpov pobornik, Covington nema dobro mišljenje o nizu prosvjeda i bojkota u NBA ligi krajem kolovoza, a kojim se željelo i još uvijek se nastoji ukazati na probleme rasizma u policiji. Pa je tako na presici nakon borbe rekao:

“Black Lives Matter je potpuna sramota. To je šala. Pa neki od njih su pravi teroristi a taj pokret ih podupire. To su loši ljudi. Tyron Woodley je komunist. On je marksist. On mrzi Ameriku. Stao je uz kriminalce, sve su to kriminalci. To nisu ljudi koji pošteno rade, pošteni Amerikanci. Krše zakon, napadaju policiju. Kad kršiš zakon i prijetiš policajcima oružjem, zaslužuješ što te ide. Policajci nas čuvaju, brinu o našoj sigurnost”, prenosi njegove riječi MMA Fighting.

Leon Edwards, UFC borac u velteru, nazvao je Covingtona “rasističkom ljigom” i izazvao ga na borbu.

Još prije je podbadao LeBrona

Inače, Covington je krajem kolovoza na Twitteru napisao:

“Vau, odgodili ste utakmice? Želite dokazati da ste zaista za promjene u zemlji? Napustite svoje multimilijunske poslove i mekane živote s povlasticama u kojima se bavite dječjom igrom. Prihvatite mnogo manju plaću i prihvatite najteži posao u Americi – postanite policajci!”, te ja na status tagirao NBA, MLB (profesionalnu bejzbol ligu) i najboljeg košarkaša svijeta LeBrona Jamesa.