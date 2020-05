Cijeli svijet čeka borbu za teškaški naslov prvaka

Kamerunsko-francuski MMA borac Francis Ngannou u nedjelju rano ujutro po hrvatskom vremenu za 20 sekundi je nokautirao Jairzinha Rozenstruika.

CORMIER OPET DIVLJA, KAŽE DA ĆE ON BEZ BORBE UZETI STIPI TITULU: Miočić ga je objavom jako brzo spustio na zemlju

“Nisam očekivao da ću ga tako brzo pobijediti i pokušavam nikad ne razmišljati o tome. Razmišljam kako postajati sve bolji kako vrijeme u borbi prolazi”, rekao je borac u podcastu Ariela Helwanija. A onda je otkrio svoju veliku pogrešku protiv Stipe Miočića iz 2018. te je poručio da je ne namjerava ponoviti.

“Samo jednom sam si dozvolio razmišljati o tome da trebam što brže završiti borbu i to mi se obilo o glavu. Bilo je to u borbi protiv Stipe Miočića, ušao sam s ciljem da ga što prije završim. A to ne smijem, ne smijem loviti nokaut nego odraditi posao kako sam osmislio, a onda će nokaut doći sam”, poručio je i rekao kako je frustriran situacijom u teškoj kategoriji.

Naime, Miočić od kolovoza prošle godine nije branio naslov. UFC je zakazao borbu s Cormierom, a tek onda će on doći na red. Treća borba između ove dvojice trebala bi se održati do kolovoza, što znači da će Ngannou još malo pričekati na svoju drugu priliku. U međuvremenu poručio je s kim bi se od dvojca želio boriti.

“Definitivno se opet želim boriti sa Stipom. Želim nastaviti gdje smo stali. Volio bih se boriti jednom s DC-jem, ali sada me više zanima borba sa Stipom”, poručio je. U njihovoj prvoj borbi izgubio jednoglasnom sudačkom odlukom.

