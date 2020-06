Poslije utakmice Rijeke i Osijeka bilo je dosta kritika na račun VAR-a

UEFA-in instruktor za suđenje Dragutin Karlo Poljak osvrnuo se na goruće teme hrvatskog nogometa posljednjih desetak dana, a to su suđenje i VAR.

“Ako se VAR primjenjuje u skladu s protokolom i ako igrači i rukovodstvo i gledatelji znaju pravila, sve je jasno. HNS je izdao jedno uputstvo za upotrebu VAR-a, ono ima 67 stranica. Sama ta činjenica govori o kompleksnosti takvog suđenja. Trebat će nam dosta da to približimo gledateljima”, kazao je za SK i pojasnio još neke detalje.

“Suci iz VAR sobe nikad ne smiju glavnom sucu reći ‘to je žuti karton’, ‘to je crveni karton’ i slično. Oni mu samo pripreme materijal da on na temelju toga donese odluku”, naglasio je te je odgovorio na pitanje zašto se nikad sudac ne zove na provjeru u situaciji kad se dodijeli drugi žuti karton.

U skladu s nogometom

“U knjizi uputstava je objašnjeno zašto je to tako. Kad bi se upuštali i u te sitnice koje ustvari nisu sitnice, pojavilo bi se još deset pitanja i situacija u kojima bi se mogao koristiti VAR. Ono što se događa na terenu, a spada u kategoriju onoga što sudac odluči, to ne smije biti predmet provjere, jer osnovna misao VAR-a je da suci moraju postupiti u skladu s onime što je nogomet. Ako se radi o opomeni, to je situacija kojih ima jako puno u utakmici, kad bi sve provjeravali, to bi se sve rastegnulo. VAR će s vremenom sigurno doživjeti poboljšanje, ali postoji mogućnost da se mi u HNS-u dogovorimo da još neke stvari unaprijedimo. Englezi su se dogovorili jer su Englezi da ne poštuju protokol i ne čekaju odluku suca nego odmah prihvaćaju ono što je rekao VAR sudac, a to je u suprotnosti s prirodom nogometa”, poručio je.

Pojasnio je i situacije kod najstrože kazne.

“U situacijama kad sudac dosuđuje kazneni udarac, on komunicira VAR sobi i govori im da dosuđuje kazneni udarac iz tog i tog razloga. Ako je on to rekao, VAR sudac vidi da nije udarac laktom, i on mu ne može proturječiti jer toga nema u opisu”, kazao je.

Progovorio je i o problemima.

“Mi u Hrvatskoj i dalje utakmice radimo sa šest kamera, fale nam one na poprečnoj crti koje mogu detektirati je li lopta prilikom centaršuta otišla u aut i je li lopta prošla gol liniju. A nedostaje nam i kamera iza gola, koja je tijekom prekršaja u šesnaestercu blizu 16-erca. Nismo imali novaca za gol tehnologiju”, otkrio je Poljak.