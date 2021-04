UEFA je u ponedjeljak i službeno donijela odluku o reformi Lige prvaka od 2024. godine i proširenju natjecanja sa 32 na 36 klubova. No, ova je odluka ostala u sjeni formiranja Superlige.

Ukida se natjecanje po skupinama i svakom se klubu osigurava igranje deset utakmica u zajedničkoj ligi. Svakom će klubu biti zajamčeno najmanje 10 ligaških utakmica protiv 10 različitih protivnika (pet domaćih i pet gostujućih), a ne šest utakmica protiv triju momčadi kao što je do sada bio slučaj.

Prvih osam klubova bi nakon deset kola izborilo plasman u osminu finala. Klubovi plasirani od 9. do 24. mjesta igrali bi play-off za osminu finala, a posljednjih 12 klubova bi završilo natjecanje.

