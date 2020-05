UEFA SKRAĆUJE KVALIFIKACIJE ZA LIGU PRVAKA I EUROPSKU LIGU: Razmišlja se o velikoj promjeni, Dinamo na samo jedan korak do sna?

Europska nogometna federacija (UEFA) razmatra ideju o skraćivanju kvalifikacija za Ligu prvaka i Europsku ligu iduće sezone ili u najgorem slučaju o ukidanju, objavio je The Times.

UEFA je već odgodila početak nove sezone Lige prvaka do sredine listopada zbog pandemije koronavirusa, ali ostaje neizvjesnost oko toga mogu li se kvalifikacije održati na vrijeme.

Kako se navodi, UEFA razmišlja o ideji da se kvalifikacije smanje na samo jedno kolo. U play-offu Lige prvaka sudjelovalo bi 12 predstavnika zemalja koje nemaju osigurano mjesto u natjecanju po skupinama. To bi značilo da bi hrvatski prvak, po svemu sudeći Dinamo, za potencijalne suparnike imao prvake Austrije, Škotske, Danske, Cipra, Češke, Grčke, Švicarske, Švedske, Srbije, Norveške i Izraela.

