Predstavnici svih 55 nacionalnih nogometnih saveza koji su članovi UEFA-e, a među njima i Hrvatski nogometni savez (HNS) na 45. Kongresu krovne europske nogometne organizacije izglasali su u utorak deklaraciju u kojoj su osudili proglašenje takozvane Superlige.

Sudionici Kongresa ujedinjeni su u tvrdnji da se zatvorena Superliga protivi samom konceptu onoga što Europa mora biti: ujedinjena, otvorena, podržavajuća i principijelna u sportskim vrijednostima.

“UEFA i njezine članice vjeruju u istinski europski model koji se temelji na otvorenim natjecanjima, solidarnosti i preraspodjeli kako bi se osigurali održivost i razvoj nogometa u korist svih, kao i promicanje europskih vrijednosti i društvenih ishoda. Klubovi zavjerenika očito su zažmirili na činjenicu da status koji danas uživaju nije plod izoliranog slučaja, već je dio dinamičnog europskog sustava u kojem na nečije uspjehe i neuspjehe podjednako utječu veliki, srednji i mali klubovi. Njihova pretpostavka da imaju pravo ‘odvojiti se’ i polagati pravo na nasljeđe koje se gradilo zajedničkim snagama, uvreda je za europske vrijednosti i sportske zasluge.

"…It goes against the very concept of what it is to be European: unified, open, supportive, and principled on sporting values…"

UEFA, njezine članice i svi oni koji vole nogomet snažno će se tome oduprijeti i boriti protiv poteza vlasnika ovih klubova i svih onih koji ih podupiru. U moralnom smislu jako dobro znamo što se krije iza svega i u tom smislu štitit ćemo nogomet od sebičnog klana kojem nije stalo do igre. Mi smo europski nogomet. Oni nisu”, stoji u deklaraciji UEFA-e.

"If some elect to go their own way, then they must live with the consequences of their choices.

"No doubt whatsoever of FIFA's disapproval of this. Full support to UEFA."

