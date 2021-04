U ponedjeljak u podne u Montreuxu održat će se sastanak Izvršnog odbora Uefe. Iako je najvažnija točka dnevnog reda trebala biti novi formati Uefinih klupskih natjecanja poslije 2024. godine i ažuriranje informacija o skorašnjem Europskom prvenstvu, sve je to zasjenilo osnivanje Superlige. Pred šefom Uefe Aleksanderom Čeferinom i njegovim suradnici najveći je izazov do sada. Uefa je i prije službene potvrde poslala jasno upozorenje klubovima koji se priključe Superligi.

“Ako bi se to i dogodilo, želimo ponoviti da ćemo – Uefa, engleski FA, španjolski nogometni savez (RFEF) i La Liga, talijanski savez (FIGC) i Serie A, ali i Fifa i sve naše članice – ostati ujedinjeni u našim naporima da zaustavimo ovaj cinični projekt, projekt koji se temelji na vlastitim interesima nekolicine klubova u trenutku kada društvu više nego ikad treba solidarnost”, poručili su iz Uefe.

“Razmotrit ćemo sve mjere koje su nam na raspolaganju, na svim razinama, kako pravosudne tako i sportske kako bismo spriječili da se to dogodi. Nogomet se temelji na otvorenim natjecanjima i sportskim zaslugama, ne može biti drugačije”, poručili su te najavili mogućnost zabrane tim klubovima da igraju u domaćim natjecanjima, a njihovim igračima usput i reprezentativne nastupe.

Speaking to people in UEFA this morning there is a genuine want for the 12 to be immediately dismissed from all UEFA club competitions – and for Real, Barcelona, AC Milan and Liverpool to be stripped of their badges of honour. Suffice to say there are a lot of angry people there.

