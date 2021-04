UEFA ODGOVORILA SUPERLIGI: Čeferin potvrdio – svi koji će tamo nastupati ne mogu igrati za svoje reprezentacije!

Dvanaest bogatih europskih klubova postiglo je kasno u nedjelju na dogovor o osnivanju novog nogometnog natjecanja Superlige u kojoj bi sudjelovalo 20 klubova. To je razbjesnilo nogometnu javnost, a Uefa je zaprijetila sankcijama za te klubove. U ponedjeljak se u Montreuxu održao sastanak Izvršnog odbora Uefe. Glavna tema je bila promjena formata Uefinih klupskih natjecanja poslije 2024., ali su raspravljali i o vijesti koja je zatresla nogometnu Europu.

Modrić, Rebić, Brozović, Perišić i ostali više neće moći igrati za Hrvatsku?

Predsjednik Uefe Aleksander Čeferin potvrdio je nakon sastanka kako igrači koji će sudjelovati u Superligi neće moći nastupati na svjetskim i europskim prvenstvima te da neće moći igrati za svoje reprezentacije.

“Nogometaši povezani sa Superligom neće moći igrati za svoje reprezentacije. Bit će im zabranjeno igrati na SP-u i Euru”, rekao je Čeferin.

UEFA’s Alexander Ceferin confirms: “The players that will play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros. Ceferin. They will not be allowed play for their national teams”. 🚫🇪🇺 #SuperLeague

“Mogu samo naglasiti kako smo još više ujedinjeni oko sramotnog i sebičnog prijedloga tih klubova i ništa više. Ujedinjeni smo protiv tog projekta. Ujedinjeni smo u borbi protiv ovog besmisla od projekta”, poručio je.

“Uefa tu nije samo zbog novca, a Superliga jest. Uefa 90 posto sredstava reinvestira u nogomet i kao takve ih distribuira. Radi se o interesima nekolicine. Osnovni princip se ne može mijenjati, solidarnost je nešto vječno, ali za neke ljude ona ne postoji. Jedina stvar koja ih zanima su novci u njihovim džepovima. Želim zahvaliti cjelokupnoj nogometnoj obitelji i klubovima, osim tih 12. S tom idejom pljunuli su svima u lice koji vole nogomet. Nećemo im dopustiti da nam ukradu nogomet”, dodao je. Nije međutim znao reći od kada će vrijediti zabrana igračima da igraju u Uefinim natjecanjima.

UEFA president Ceferin on #MUFC executive vice-chair Woodward: "I was a criminal layer for 24 yrs but I've never ever seen people like that. He called me last Thursday to say he was satisfied with reforms and he fully supports them, obviously he'd already signed something else."

UEFA President Aleksander Ceferin on players in Super League clubs being banned from existing UEFA competitions: "They will not be able to play in our competitions – I don't know when"

“Nisam nikad vidio nešto ovakvo. Nazvao me Ed Woodward i rekao mi da mu se sviđa ideja nove Lige prvaka. A već je tada potpisao i imao dogovor o ovom drugom. Agnelli je najveće razočaranje”, nastavio je.

“Moramo učiniti sve što možemo, sve što je u našoj moći za to da Superliga nikada ne urodi plodom”, naglasio je Čeferin.

Što se tiče Lige prvaka, rekao je da će se ona igrati s tim klubovima ili bez njih.

“U Europi postoje brojne dobre momčadi i Liga prvaka će se nastaviti. Čim proučimo situaciju te ćemo klubove maknuti iz naših natjecanja”, kazao je. A što se tiče ove europske sezone ona će završiti normalno.

UEFA president Aleksander Ceferin calls Super League plan a "disgraceful self-serving proposal from a select few clubs purely fuelled by greed"

Ceferin: "I have seen many things in my life. I have never seen people like that. Ed Woodward called me on Thursday to say he was very satisfied and supported the proposals. He had already signed something else. Agnelli is the biggest disappointment of all." #UEFA #SuperLeague

UEFA President Aleksander Ceferin says the 12 clubs involved in the Super League have "spat in the face of football."

🗣 “The players that play in the Super League will be banned from playing in the World Cup and Euros.

"We will take all the sanctions that we can." pic.twitter.com/IPdrskbtkc

