Zlatko Dalić i Mateo Kovačić stali su pred kamere

Europska nogometna federacija (UEFA) predstavila je Vatrene uoči ljetne smotre najboljih na Starom kontinentu. O hrvatskoj reprezentaciji govorili su izbornik Zlatko Dalić i vezni igrač Mateo Kovačić.

“Puno stvari se promijenilo otkad sam tu, nije to više rad kao u klubu, radim u svojoj reprezentaciji, u svojoj državi, to je ono što meni nema cijenu. Prošli smo sjajan period i sad smo opet napravili dobru stvar. Situacija nije bila sjajna, bilo je puno negativnosti oko reprezentacije, puno se igralo na praznim stadionima, kazne, problemi s navijačima… Sada se reprezentacija vratila svom narodu i to mi je najvažniji”, rekao je Dalić.

Dalić se nakon toga osvrnuo na svoju karijeru prije reprezentacije.

“Ja nisam došao tu bez razloga. Dvanaest sam godina konstantno radio i napravio rezultate, gradio sam ime i karijeru. Sad zbog rezultata koje imamo ja živim najljepše sportske dane svoje karijere. Na Euru moramo biti kvalitetni, uporni. Moramo biti momčad. Neće biti lako. Bit ćemo pod pritiskom i to je sasvim normalno”, završio je izbornik.

“Naš izbornik je dosta smiren čovjek, vodi Hrvatsku na pravi način i nadam se da će tako nastaviti. Eura 2008. se jako dobro sjećam i poraza od Turske. I 2016 smo igrali jako dobro, ali nam se dogodila nesreća protiv Portugalaca. Zato nam je 2018. donijela radost”, rekao je Kovačić.