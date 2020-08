Utakmica UEFA Superkupa između Bayerna i Seville u Budimpešti ipak će se igrati pred ograničenim brojem gledatelja, priopćila je UEFA.

Na utakmici 24. rujna na stadionu Puškaš Arena u Budimpešti bit će dopušten ulaz za 30 posto kapaciteta stadiona, što znači da bi na tom novom stadionu nazočilo oko 20.000 gledatelja.

