UEFA POTVRDILA, HRVATSKA JE MEĐU NOSITELJIMA: Objavljeno i kad će Vatreni odigrati prve utakmice u kvalifikacijama

Hrvatska nogometna reprezentacija bit će nositelj u kvalifikacijama za EURO 2020. godine, objavila je UEFA uoči ždrijeba koji će se 2. prosinca održati u Dublinu.

Hrvatska je jedan od deset nositelja jakosnih skupina, uz Belgiju, Francusku, Španjolsku, Italiju i Poljska, te finaliste Lige nacija Švicarsku, Portugal, Nizozemsku i Englesku. U drugoj jakosnoj skupini će biti Njemačka, Island, BiH, Ukrajina, Danska, Švedska, Rusija, Austrija, Wales i Češka.

U kvalifikacijama će nastupiti 55 članica UEFA-e, a četiri ekipe koje će nastupiti na završnom turniru Lige nacija bit će ždrijebani na prva mjesta u skupinama od do D. Te skupine će imati po pet sudionika, a ne šest kako bi se te reprezentacije oslobodile termina u lipnju za Final Four Lige nacija

Prve dvije idu dalje

Ekipe u 1. bubnju, među kojima je i Hrvatska, bit će ždrijebane na prve položaje u skupinama od E do J, onim skupinama koje će, sve osim jedne, imati po šest momčadi. Na EP 2020 idu izravno prve dvije ekipe iz svake skupine, a preostala četiri sudionika dat će završni turniri Lige nacija u A, B, C i D razredu. Tako će četiri reprezentacije koje nisu izborile EURO dobiti šansu kroz playoff Lige nacija.

Prve utakmice kvalifikacija za EURO 2020 započet će od 21. do 23. ožujka 2019, drugo kolo je od 24. do 26. ožujka, treće 7. i 8. lipnja, četvrto kolo 10. i 11. lipnja, peto od 5. do 7. rujna, šesto kolo između 8. i 10. rujna sedmo od 10. do 12. listopada, a osmo kolo od 13. do 15. listopada. Zadnja dva kola kvalifikacija igrat će se od 14. do 16. studenoga, te od 17. do 19. studenoga 2019. godine. U studenome 2019. godine bit će poznat ždrijeb “play-offa” Lige nacija, poulfinala će biti od 26. do 28. ožujka 2020. godine, a finala između 29. i 31. ožujka.

EURO 2020 će se održati od 12. lipnja do 12. srpnja 2020. godine u 12 gradova i 12 europskih država. Finale će biti u Londonu, a utakmice u Muenchenu, Rimu, Bakuu, Sankt Peterburgu, Bukureštu, Amsterdamu, Dublinu, Bilbaou, Budimpešti, Glasgowu i Kopengahenu. Naslov prvaka brani Portugal.

Ždrijeb kvalifikacijskih skupina za EP 2020

– bubanj finalista Lige nacija (4): Švicarska*, Portugal*, Nizozemska*, Engleska*

– bubanj 1 (6): Belgija, Francuska, Španjolska, Italija, HRVATSKA, Poljska

– bubanj 2 (10): Njemačka, Island, BiH*, Ukrajina*, Danska*, Švedska*, Rusija, Austrija, Wales, Češka

– bubanj 3 (10): Slovačka, Turska, Irska, Sjeverna Irska, Škotska*, Norveška*, Srbija*, Finska*, Bugarska, Izrael

– bubanj 4 (10): Mađarska, Rumunjska, Grčka, Albanija, Crna Gora, Cipar, Estonija, Slovenija, Litva, Gruzija*

– bubanj 5 (10): Makedonija*, Kosovo*, Bjelorusija*, Luksemburg, Armenija, Azerbajdžan, Kazahstan, Moldavija, Gibraltar, Farski otoci

– bubanj 6 (5): Latvija, Liechtenstein, Andora, Malta, San Marino

*Ekipe koje su osigurale playoff Lige nacija