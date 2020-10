UEFA OTKAZALA U19 EUROPSKO PRVENSTVO: Mladi hrvatski nogometaši ostali bez velikog natjecanja

Europsko prvenstvo za nogometaše do 19 godina koje se trebalo igrati u ožujku 2021. godine i na kojemu je trebala nastupiti Hrvatska je otkazano, službeno je potvrđeno.

“Izvršni odbor Europske nogometne federacije, u čijem radu sudjeluje i predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker, donio je odluku o otkazivanju Europskog prvenstva za igrače do 19 godina u sezoni 2019./2020., zbog trenutačne epidemiološke situacije diljem Europe te poteškoća u organizaciji putovanja”, objavljeno je na službenoj stranici HNS-a.

To nisu dobre vijesti za reprezentaciju Hrvatske koja je u studenom ove godine trebala biti domaćin kvalifikacijske skupine u kojoj bi se za plasman na završni turnir natjecala s nacionalnim momčadima Portugala, Slovačke i Turske.

