U susretu posljednjeg kola K skupine Europske lige Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio moskovski CSKA sa 3-1 potvrdivši prvo mjesto u skupini i plasman u 16-inu finala.

DINAMO UŠAO U POVIJEST EUROPSKIH NATJECANJA: Modri s vrha ‘skinuli’ Manchester United i postavili nevjerojatan rekord

Dinamo je i prije ovog kola osigurao “europsko proljeće”, a protiv Rusa je lovio mjesto u povijesti europskih kupova.

Hrvatski prvak je imao priliku postati jedini klub u povijesti Lige prvaka i Europske lige, otkako se igraju u sadašnjim formatima, koji je skupinu okončao bez primljenog pogotka.

Nažalost, “Modre” je na putu do rekorda zaustavio hrvatski nogometaš Kristijan Bistrović postigavši pogodak u 76. minuti, čime je Dinamo primio gol nakon 526 minuta igre.

Strijelci za Dinamo bili su Gvardiol u 28., Oršić u 41. i Kastrati u 75. minuti.

UEFA je dan nakon utakmice objavila najbolju momčad šestig kola Europske lige, a u tom su sastavu mjesto našla dva igrača Dinama koji su bili strijelci protiv CSKA – Gvardiol i Kastrati.

This week's star performers! 🔥 Who would you pick as captain? ©️@FedExEurope | #UELTOTW | #UELFPZ | #UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 11, 2020