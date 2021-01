UEFA OBJAVILA PRESTIŽNI POPIS: Samo jedan mladi Hrvat među najzanimljivijim nogometašima koje treba pratiti u 2021.

Samo dan nakon što su objavili najbolju momčad mladih igrača Europske lige, Uefa je objavila i popis od 50 mladih igrača na koje bi trebalo obratiti pažnju u 2021. godini.

U onih idealnih 11 uvrštena tri mlada hrvatska nogometaša. Za Nevistića se navodi kako je “mladi vratar odigrao sve utakmice za Rijeku sakupivši 28 obrana.” Gvardiola smatraju “prototipom modernog srednjeg braniča i ključnim čovjekom Dinamove obrane koja je ove sezone primila samo jedan pogodak u grupnoj fazi”, dok je Majer “važna Dinamova karika sa sjajnim izvedbama u grupnoj fazi, tehnički profinjen igrač, brz, okretan s dobrim ‘njuhom’ za gol.”

UEFA's annual list of 50 rising stars to watch in 2021 includes Arribas & Kubo: pic.twitter.com/4wsbXHFyvN

— M•A•J (@Ultra_Suristic) January 4, 2021