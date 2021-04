UEFA OBJAVILA KAPACITETE STADIONA NA EUROPSKOM PRVENSTVU: Evo koliko će navijača gledati Vatrene

Osam gradova domaćina skorašnjeg Europskog nogometnog prvenstva objavilo je kapacitete stadiona, među kojima su i oba grada (London, Glasgow) u kojima će svoje utakmice igrati hrvatska reprezentacija, objavili su Europska nogometna federacija (UEFA) i Hrvatski nogometni savez (HNS).

Amsterdam, Baku, Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Glasgow, London i Sankt Peterburg su potvrdili kako će dozvoliti povratak dijela navijača na tribine, dok Bilbao, Dublin, München i Rim moraju do 19. travnja pružiti informacije o svojim planovima.

Hrvatske navijače najviše zanimaju London i Glasgow gdje će svjetski doprvaci igrati svoje utakmice u skupini D. Podsjetimo, “Vatreni” otvaraju EURO 13. lipnja na Wembleyju protiv Engleske, pet dana kasnije na Hampden Parku u Glasgowu će igrati protiv Češke, a posljednji susret u skupini također, će biti u Glasgowu 22. lipnja protiv Škotske.

London je potvrdio minimalni kapacitet od 25 posto za tri utakmice u skupini i osminu finala, a nada se da će potvrditi veći kapacitet stadiona za polufinale i finale početkom lipnja.

There will be 22,500 fans at Wembley for ALL THREE of England’s group games at the Euroshttps://t.co/s8XPeqP0Wk

— talkSPORT (@talkSPORT) April 9, 2021