UEFA KAZNILA KLUBOVE KOJI SU SE POVUKLI IZ SUPERLIGE: Tri europska giganta još čekaju svoju kaznu

Projekt nogometne Superlige, zatvorenog natjecanja najmoćnijih europskih klubova raspao se manje od tri dana nakon svojeg osnutka jer je iz njega izašlo devet od 12 klubova osnivača.

Superligu su prvi napustili engleski klubovi, Manchester City, Chelsea, Manchester United, Liverpool, Arsenal i Tottenham, a u dan kasnije istu stvar su napravili i su se za njima poveli Atletico Madrid, Inter i Milan, tako da su u tom natjecanju još ostala samo tri kluba – Real Madrid, Barcelona i torinski Juventus.

Real, Barca i Juve nisu se htjeli povući iz natjecanja i najavili su tužbe protiv klubova koji su izašli iz tog natjecanja, a UEFA je zaprijetila ogromnim kaznama za sve koji su sudjelovali u stvaranju tog, kontroverzonog natjcanja.

“S onima koji razumiju da je to bila greška već sam komunicirao. Oni koji su planirali da napuste cijeli nogometni sustav moraju doći do nas. Bit će tu nekih posljedica, ali o tome još ne mogu pričati“, rekao je Čeferin u intervjuu za Sportklub.

U petak je dobro upućeni talijanski novinar Fabrizio Romano objavio da se UEFA dogovorila s klubovima koji su se povukli iz Superlige te s njima dogovorila kaznu od 100 milijuna eura ako potpišu neki ugovor kojim bi se prikljčili nekom natjevcanju koje nije pod okriljem UEFA-e ili s 50 milijuna eura ako prekrše bilo koje druge obavaveze prema UEFA-i.

The 9 clubs that renounced to the #SuperLeague have agreed with UEFA to be fined €100M if they seek again to play in an unauthorized competition (as the #SuperLeague) or €50M if they breach any other commitments to UEFA as part of the settlement. 🚨🚫 #Uefa @RobHarris

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2021