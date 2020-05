UEFA IPAK NEĆE MIJENJATI KVALIFIKACIJE ZA EUROPSKA NATJECANJA?: Demantirana vijest o velikoj promjeni nakon pandemije

Nakon što je ranije u ponedjeljak britanski The Times objavio da Europska nogometna federacija (UEFA) razmatra ideju o skraćivanju ili čak otkazivanju kvalifikacija za Ligu prvaka i Europsku ligu iduće sezone, drugi engleski medij, Sky Sports, objavio je kako ta priča nije istinita, povivajući se na svoje izvore u toj organizaciji.

UEFA je već odgodila početak nove sezone Lige prvaka do sredine listopada zbog pandemije koronavirusa pa su se postavljala pitanja oko toga mogu li se kvalifikacije održati na vrijeme.

UEFA has insisted it is not thinking about amending any qualification for the Champions League next season

— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 11, 2020