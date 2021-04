UEFA DONIJELA ODLUKU O REALU KOJA ĆE MALO KOGA ZAČUDITI: Evo kako su ‘nagradili’ svojeg najpoznatijeg odmetnika

Španjolski nogometni gigant Real Madrid neće biti diskvalificiran iz Lige prvaka i njegove polufinalne utakmice s engleskim Chelseajem odigrat će po prvotnom planu.

Posljednjih se dana pojavila informacija da bi osnivači Superlige mogli biti izbačeni iz Lige prvaka, međutim nakon raspada “lige bogataša”, od polufinalista je ostao tek Real Madrid.

Despite many fake news in the last days, UCL semifinals Real Madrid-Chelsea and Manchester City-PSG will go ahead regularly.

UEFA won’t ban any club for this season. The matches have never been suspended. 🔴 #UCL

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2021