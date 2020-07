BARCELONI I MANCHESTER CITYJU ISPUNILA SE ŽELJA: Uefa odlučila gdje će se igrati uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka

Uzvratne utakmice osmine finala Lige prvaka između Juventusa i Lyona, Manchester Cityja i Reala Madrida, Barcelone i Napolija te Bayerna i Chelseaja igrat će se na stadionima u Manchesteru, Barceloni, Munchenu i Torinu, piše Diario As.

Europski nogometni savez (UEFA) htio je da se ti susreti odigraju u Portugalu kako bi se izbjegli rizici zaraze koronavirusom, gdje će se igrati i završni turnir Lige prvaka, no nakon velikog pritiska iz Cityja i Barce UEFA je ipak udovoljila zahtjevu da se ti susreti igraju na klupskim stadionima.

Ta odluka bi trebala biti službeno potvrđena u petak.

