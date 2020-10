‘U REALU SU HTJELI DA JA OSTANEM, A JOVIĆ ODE’: Španjolski napadač napustio Kraljevski klub pa otkrio dobro čuvanu tajnu

Trener Real Madrida htio je imati Borju Majorala u svojoj momčadi u ovoj sezoni

Španjolski 23-godišnji nogometaš Borja Majoral napustio je u ovom prijelaznom roku redove Real Madrida i otišao na posudbu u talijanskog velikana Romu.

U srijedu je on službeno predstavljen u Romi, a na konferenciji je otkrio da ga je trener Reala Zinedine Zidane htio zadržati. Rekao je da su Kraljevskom klubu planirali odlazak Luke Jovića, najskupljeg srpskog nogometaša u povijesti, ali da do toga ipak nije došlo te da je on zbog toga morao promijeniti sredinu.

Borja Mayoral: Zidane wanted me but I told him I had to go https://t.co/DlGBT5sh9o — SPORT English (@Sport_EN) October 14, 2020

Tražio priliku

“Tijekom ljeta moj me agent obavijestio o interesu Rome i odmah sam bio zainteresiran. Stigao sam malo kasno, ali najvažnije je da sam tu”, rekao je Majoral i nastavio:

“Tijekom ljeta htio sam otići iz Reala, a na sastanku sa Zidaneu on mi je rekao da želi da ostanem i zato nisam odmah napustio Real. Htio sam otići jer sam mislio da ću negdje drugdje imati više pilika za igranje i razvoj.”

Jović ostao

Zatim je rekao kako je veliki utjecaj na njegov transfer imao razvoj događaja s Jovićem, koji je ostao u Kraljevskom klubu.

“Klub je poslušao Zidanea: htjeli su me zadržati i možda su htjeli da Jović otiđe u drugi klub, ali se ipak u konačnici moj transfer ostvario. Pričao sam sa Zidaneom i objasnio mu da ne mogu propustiti priliku da igram za Romu i razvijem se kao nogometaš”, poručio je Španjolac.