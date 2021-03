Nogometaši Real Madrida ostvarili su gostujuću pobjedu u subotnjoj utakmici 28. kola španjolskog prvenstva svladavši Celtu Vigo s 3-1 (2-1). Ovosezonsku 18. prvenstvenu pobjedu “kraljevskom klubu” osigurali su dvostruki strijelac Karim Benzema i dvostruki asistent Toni Kroos. Prvi pogodak iz te suradnje francuski napadač je postigao u 20. minuti, a za 2-0 deset minuta poslije.

Santi Mina je u 40. minuti smanjio zaostatak domaće momčadi, a Celta je blizu izjednačenju bila u 83. minuti, kad je Iago Aspas iz slobodnog udarca s ruba kaznenog prostora pogodio okvir vrata. Real je pobjedu potvrdio u trećoj minuti sučevog dodatka, kad je Benzema asistirao, a Asensio iz blizine pospremio loptu u mrežu.

Kapetan hrvatske reprezentacije i igrač tjedna u Ligi prvaka Luka Modrić odigrao je cijelu utakmicu, a u 80. minuti je zaradio žuti karton zbog prekršaja.

Dan nakon utakmice Marca je objavila da su u Real Madridu bijesni zbog kartona kojeg je dobio Modrić. Sve se dogodilo kada je nakon što je Vatreni u padu poslije dodavanja prema Vasquezu zahvatio suparnika, koji je pao na zemlju. Sudac je svirao prekršaj i dao mu žuti. Celta je iz tog pokušaja mogla izjednačiti, ali Aspas je pogodio stativu.

“U 80. minuti igrač s bojem 10, Luka Modrić, je kažnjen zbog sljedećeg razloga: Neoprezno je srušio suparnika kada su se borili za loptu”, stoji u zapisniku.

Marca navodi da će se Madriđani žaliti zbog te odluke suca i da će sa žalbom ići daleko koliko mogu.

❗| Real Madrid think it wasn't just a mistake from the referee: many other doubtful episodes happened during the games.@jfelixdiaz

— Madrid Xtra. (@MadridXtra) March 21, 2021