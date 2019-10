U REAL MADRIDU RADE SVE KAKO BI ZIDANEU DOVELI POGBU: Na ovakvu ponudu u Manchesteru će teško reći ne

Transfer o kojemu se puno priča mogao bi se ostvariti na zimu

Francuski nogometni superstar Paul Pogba iz Manchester Uniteda već je dugo velika želja trenera Real Madrida Zinedinea Zidanea, a Kraljevski klub ove će zime krenuti u ofenzivu kako bi udovoljio svom strategu.

El Desmarque piše da je Real spreman poslati bogatu financijsku ponudu i u posao uključiti svojeg nogometaša Garetha Balea koji je skupo plaćen i jako nezadovoljan u Madridu te tako na zimu riješiti dvije brige.

Bez dogovora ovog ljeta

Transfer Pogbe se ovo ljeto nije ostvario jer je United htio odštetu koju Real nije mogao platiti, a Pogba se nada da će na zimu smanjiti zahtjeve oko odštete jer njegov ugovor istječe na ljeto 2021. godine.

U Unitedu su Pogbi zbog toga htjeli produžiti ugovor, no čini se da će to biti teže no što su planirali.

Problem s ugovorom

U slučaju da Pogba ne potpiše novi ugovor, klub bi 2021. mogao napustiti potpuno besplatno, a niti sljedeće sezone Crveni vragovi ne bi mnogo na njemu zaradili.

Stoga sada Real stiže s novom ponudom i sada se čini da bi Kraljevi konačno mogli uspjeti.