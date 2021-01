U OVOM IZBORU NIJE BILO MJESTA NI ZA JEDNOG HRVATA: Idealnih 11 predvode Messi i Ronaldo, evo tko je još u njihovom društvu

UEFA je u srijedu objavila najbolju momčad i najbolju ekipu godine u izboru gotovo šest milijuna navijača. U idealnoj momčadi UEFA-e su čak petorica igrača osvajača Lige prvaka minhenskog Bayerna i dva debitanta.

Idealnih 11 su: Manuel Neuer (Bayern), Joshua Kimmicih (Bayern), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool), Alfonso Davis (Bayern), Kevin de Bruyne (Manchester City), Thiago Alcantara (Bayern/Liverpool), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Robert Lewandowski (Bayern), Neymar (Paris Saint Germain).

Debitanti su Kimmich, Davies i Alcantara, dok je Messi bio biran 12 puta u najbolju UEFA-inu momčad, Ronaldo čak 15, a Sergio Ramos devet.

— UEFA (@UEFA) January 20, 2021