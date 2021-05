U NEVJERICI GLEDAO ŠTO SU MU PRIREDILI: Pogledajte što su igrači Bayerna napravili Lewandowskom nakon što je srušio Mullerov rekord

Napadač Bayerna Robert Lewandowski u subotu je izjednačio rekord po broju golova u sezoni Bundeslige (40) legendarnog Gerda Mullera.

Lewandowski je u predzadnjem kolu i remiju kod Freiburga (2-2) u 26. minuti zabio gol iz penala, čime je ove sezone došao do brojke od 40 pogodaka.

Mogao je i do 41. gola i obaranja rekorda, ali mu je vratar Freiburga obranio dva zicera u drugom dijelu. Priliku za rekord Poljak će imati u zadnjem kolu, 22. svibnja doma protiv Augsburga.

Poljak u svojoj karijeri već ima više od 500 golova i neka izvanredna postignuća i rekorde, a ovaj posljednji podvig njegovi su suigrači odlučili posebno nagraditi. Priredili su mu špalir na kraju utakmice. Bila je ovo jako lijepa gesta igrača Bayerna, a čak je i Lewa bio iznenađen.

Bayern Munich's players and coaching staff paid tribute to Lewandowski after his record-matching goal.

Lewa's face when he realised 😅 pic.twitter.com/F6Heo5EXiO

— ESPN FC (@ESPNFC) May 15, 2021