U MILANU ODRŽAN SASTANAK NA TEMU BUDUĆEG TRENERA JUVEA: Talijani objavili fotku dobro poznatog lica i povukli tezu o Allegrijevu nasljedniku

🚨🚨🚨 Casting #Juve: incontro tra #Paratici e un intermediario del #Tottenham per #Pochettino! 💥 Novità importanti per la panchina #bianconera potrebbero emergere dall'incontro andato in scena questo pomeriggio in un noto albergo #milanese tra il responsabile dell'area tecnica della #Juventus Fabio Paratici e Franck #Trimboli, agente inglese in ottimi rapporti col #Tottenham e il suo presidente Daniel #Levy. L'incontro di oggi potrebbe essersi verificato nell'ottica di comunicare informalmente al Tottenham il proprio interesse per Pochettino e sondare la disponibilità della sua società a liberarlo dopo la finale di #Champions. Il casting continua 📸