U MILANU ODRŽAN KLJUČNI SASTANAK ZA ANTU REBIĆA: Pojavile se neočekivane komplikacije o kojima se do sada nije pričalo

Hrvatski reprezentativac Ante Rebić ovu sezonu igra za talijanski Milan, u kojemu je na posudbi iz njemačkog Eintrachta koja traje do kraja sljedeće sezone. Vatreni renutno vrijedi 24 milijuna eura prema Transfermarktu, ali Milan još uvijek nije odlučio hoće li ga otkupiti.

RAZOTKRIVEN PAKLENI PLAN MILANA I REBIĆEVA SUDBINA: Na San Siro stiže jedan od najskupljih igrača u povijesti Reala i Antin bivši suigrač

Njegov status je jedno od glavnih pitanja u klubu sa San Sira i Rebićev agent Fali Ramadani u srijedu se sastao s upravom Milana i s njima razgovarao o Rebićevom transferu.

Prema pisanju talijanskih medija, u Milanu su na sastanku rekli kako žele otkupiti hrvatskog nogometaša, no pojavila se stvar koja bi mogla to zakomplicirati.

Na sastanku su bili i predstavnici Fiorentine, talijanskog prvoligaša za koji je Rebić igrao prije Eintrachta.

📰Daniele Longo: In the meeting between AC Milan and Ramadani, Fiorentina representatives are also there. They are entitled to 50% of the fee of Rebic's sale. pic.twitter.com/ZwxWELXipE

