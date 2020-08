Urugvajskog napadača želi cijeli niz klubova

U sjene događanja oko Lionela Messija u drugi plan je pao Luis Suarez. Poznato je da je on bio prvi nogometaš Barcelone kojeg je novi trener Ronald Koeman obavijestio da više ne računa na njega. Urugvajac se unatoč tomu nada da će ostati na Camp Nou. To mu je najveća želja. No, ne ostvari li mu se moći će, prema svemu sudeći, birati gdje će otići.

Madridska Marca piše da se u bitku uključio Juventus i da je talijanski među prvima reagirao na vijest i krenuo u konkretnu akciju.

Osim Juventusa, Ajax bi želio vidjeti Suareza opet u svojim redovima dok se trenutačno piše i o interesu Leicester Cityja i Beckhamovog Inter Miamija.

Ode li u ovom prijelaznom roku iz Barcelone, otići će kao reći najbolji strijelac u klupskoj povijesti. Ove sezone je unatoč operacija koljena uspio zabiti 21 pogodak u 36 nastupa.