U LIVERPOOLU SE PRIPREMAJU ZA LOVRENOV ODLAZAK: Englezi otkrili koga Klopp želi dovesti umjesto Hrvata?

Engleski velikan Liverpool zainteresiran je za dovođenje urugvajskog braniča Leandra Cabrere iz španjolskog Espanyola jer za njega smatraju da bi bio savršena zamjena za hrvatskog stopera Dejana Lovrena, piše Liverpool Echo.

Isti izvor navodi da će Lovren gotovo sigurno napustiti Anfield ovog ljeta, te da bi 28-godišnji Cabrera bio izvrsna zamjena jer je u nekim stvarima bolji od Hrvata.

