U MJESTU IZ KOJEG JE KRENUO KORONAVIRUS IGRA SE TENISKI TURNIR? ‘Wuhan je jedan od najsigurnijih gradova na svijetu…’

Brenda Perry, direktorica WTA ženskog teniskog turnira u Wuhanu koji bi se trebao održavati u listopadu, uvjerena je da je taj kineski grad trenutno jedno od najsigurnijih mjesta i da može biti domaćin turnira.

Grad još uvijek provodi brojna testiranja na koronavirus koji se iz Wuhana proširio po cijelom svijetu.

Početak turnira zakazan je za 19. listopada, ali morat će ga prije toga odobriti vlada, a tenisači će morati dobiti dopuštenje za putovanje. Kako piše francuski sportski časopis “L’Equipe”, Brenda Perry nije zabrinuta za održavanje turnira.

As tennis prepares for an international return, one risk is the cancellation of finals if a player tests positive for coronavirus. An interview with WTA chief Steve Simon on a range of issues, including protocols, playing in Wuhan, finances & an ATP merger https://t.co/BrukKAH4qQ

— Stuart Fraser (@stu_fraser) June 26, 2020