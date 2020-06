U JUVEU ĆE DRHTATI DO KRAJA: Ribery i Badelj samo su mogli promatrati što im rade moćne Inzaghijeve trupe

Ranije je Cagliari kod kuće nadigrao Torino s 4-2

U dvoboju 28. kola Talijanske lige Lazio je u Rimu pobijedio Fiorentinu s 2-1 i ostao u utrci za prvaka.

Zabio Ribery

Fiorentina je bolje počela utakmicu i povela golom 37-godišnjeg veterana Francka Ribérya (25), no Lazio je u drugom poluvremenu došao do preokreta. Prvo je Cirom Immobile u 67. minuti iz dvojbenog penala izjednačio, da bi Luis Alberto osam minuta prije kraja donio Rimljanima pobjedu. Milan Badelj je igrao za goste do 84. minute.

Lazio je ostao drugi s četiri boda manje od vodećeg Juventusa, dok je Fiorentina 13.

Ranije je Cagliari kod kuće nadigrao Torino s 4-2. Za Cagliari su pogodili Nández (12), Simeone (17), Nainggolan (46) i João Pedro (69pen), dok su strijelci za Torino bili Bremer (60) i Belotti (65). Marko Rog je odigrao cijelu utakmicu za Otočane.