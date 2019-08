U HAJDUK STIŽE OGROMNO POJAČANJE? Sportske pišu da bi bivši kapetan Rijeke i srebrni Vatreni mogao doći na Poljud

Hajduk bi mogao pojačati momčad svjetskim viceprvakom

Bivši igrač Hajduka i Rijeke, 27-godišnji Filip Bradarić, mogao bi biti veliko pojačanje Bijelih u sljedećoj sezoni. Kako pišu Sportske novosti, on bi mogao stići na jednogodišnju posudbu iz talijanskog Cagliarija.

“Zasad to zvuči kao ideja koja ima podlogu u svemu što se događa na tržištu, odnosno u njegovu klubu Cagliariju. Eventualni povratak nekadašnjeg veznog igrača koji je ponikao u Poljudu nije nerealna opcija, a do kraja prijelaznog roka ima još desetak dana, dovoljno da se to sve ispregovara i dogovori”, pišu SN.

Hajdukovo dijete

Bradarić je karijeru započeo u Hajduku, a 2015. godine je prešao u Rijeku. U klubu s Kantride proveo je tri godine u kojima je postao kapetan i osvojio naslov u Prvoj hrvatskoj nogometnoj ligi.

Bio je član hrvatske reprezentacije koja je lani osvojila srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji.

Prošle sezone prešao je u redove talijanskog prvoligaša Cagliarija za koji je u prvenstvu nastupio 27 puta.

Velika konkurencija

S obzirom da se u ovom prijelaznom roku u Cagliari vratio belgijski igrač Radja Nainggolan, a član momčadi je i 33-godišnji Cigarini, pretpostavlja se da će Bradarić imati ograničenu minutažu.

“Svi su izgledi da će Cigarini igrati još jednu sezonu za Cagliari, a onda se nakon toga otvara prostor za Bradarića kao nasljednika. Uostalom, zato su ga i kupili, a Bradarić, koji ima 27 nastupa u Serie A, ugovor s Cagliarijem ima do ljeta 2023. godine. Uslijed viška u sredini rodila se ideja po kojoj bi Bradarić mogao nekamo na posudbu, a lako je moguća opcija Hajduk”, ističu Sportske.